Kamu bankaları ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi verecek! İşte tüm detaylar

Hükümet, konut sektörünü canlandırmak ve rekor seviyelere ulaşan konut kredilerini düşürmek için düğmeye bastı. Bu kapsamda kamu bankaları aracılığıyla ilk kez ev alacaklara 180 ay vade ve yüzde 1,20 faizle kredi verilecek. Hem sıfır hem de ikinci el konutlarda geçerli olması beklenen düzenlemenin ekim ayında hayata geçirilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Finans Merkezi'nde finans dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk evini alacaklara yönelik yeni bir kredi kampanyası sinyali vermişti. Yılmaz, "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu çalışmanın detayları netleşmeye başladı. Bu kapsamda kamu bankaları yüzde 1,20 faiz, 180 ay vade ile vatandaşlara kredi verecek.

İLK EVİNİ ALACAKLAR İÇİN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ GELİYOR

Hükümet, son dönemde rekor seviyeye ulaşan konut kredilerini aşağıya çekmek için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın düşük faizli kredi sinyali sonrası çalışmalarını hızlandıran Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. İlk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli konut kredisi geliyor.

HEM SIFIR HEM DE İKİNCİ EL KONUTLARDA GEÇERLİ OLACAK

Kamu bankaları aracılığıyla vatandaşa sunulacak kredinin vadesi 180 ay olacak. Yüzde 1,20'lik faiz oranıyla tahsis edilecek kredinin hem sıfır hem de ikinci el konutlar için geçerli olması bekleniyor. Söz konusu kampanya ile hem konut sektöründeki daralmanın önüne geçilecek hem de piyasada bozulan arz talep dengesi yeniden sağlanacak.

DÜZENLEME EKİM AYINDA HAYATA GEÇİRİLECEK

Konut kredisinde faizler haziran ayında yüzde 18, ağustos ayında ise yüzde 35'lere kadar yükseldi. Faizlerin yüksek olmasının yanında bankaların kredi vermemesi de satışlara doğrudan yansıdı. Konut kredisinde yeni kampanyanın sektörü de canlandırması beklenirken düzenlemenin ekim ayında hayata geçirilmesinin planlandığı öğrenildi.