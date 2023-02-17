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Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı

Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı 12 bloğundan 8’i de depremde yıkılan ölüm sitesi Ebrar’ın müteahhitlerinden biri daha cezaevini boyladı. Siteden sorumlu olduğu belirlenen 3 kişi de dün tutuklanmıştı.

Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı
Kamusaati
Kamusaati
17 Şubat 2023 Cuma 13:00

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki depremde kent merkezinde büyük yıkım oldu.

Şazibey Mahllesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi’nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8’i de depremde yıkıldı, 4’ü ise ağır hasar aldı.

Enkazında arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü sitede, şu ana kadar ölenlerin sayısı 250’yi geçti.

Bakan Soylu'nun Elazığ depremine örnek gösterdiği site 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 gün önce düzenlediği basın toplantısında depremin boyutunu anlatırken Ebrar Sitesi’ni örnek gösterdi.

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremle karşılaştırma yapan Bakan Soylu, “Sadece Ebrar Sitesi'nde kaybettiklerimizin sayısı Elazığ'da kaybettiklerimizin sayısın 6 katı kadardır." dedi.

Her bir katın 4 daireden oluştuğu Ebrar Sitesi’nde büyük blokların bulunduğu, en çok hasarın da bu bloklarda olduğu belirlendi.

"Sağlam" deyip sattılar 

Depreme tamamen dayanıksız olduğu görülen sitenin daha sarsıntı bitmeden çökmeye başladığı, deprem bittiğinde de binaların tamamının yıkıldığı aktarıldı.

“Sağlam bir bina” denilerek dairelerinin satıldığı sitenin enkazında 12'nci günde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Enkaz altında olan kişilerin yakınları, bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor.

3 kişi tutuklanmıştı

Kahramanmaraş merkezinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında dün de 3 kişi tutuklanmıştı.

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