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Kahramanmaraş depreminde 3'üncü gün: Acı bilanço açıklandı

Kahramanmaraş merkezli 10 şehrimizi vuran 7.7'lik ve 7.6'lık depremde toplam can kaybı 9 bin 57 kişiye, yaralı sayısı 52 bin 979 kişiye ulaştı.

Kahramanmaraş depreminde 3'üncü gün: Acı bilanço açıklandı
Kamusaati
Kamusaati
08 Şubat 2023 Çarşamba 18:57

Türkiye 6 Şubat sabahında felakete uyandı...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya'yı vurdu.

Deprem nedeniyle özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da büyük yıkım yaşandı.

Bölgede faylardaki hareketlilik hala sürerken büyük depremin ardından irili ufaklı toplam 648 deprem meydana geldi.

Depremden hemen sonra devlet-millet el ele tüm imkanlar seferber edildi.

Tüm enkazlara ulaşılmaya çalışılırken arama kurtarma çalışmaları; AFAD, Mehmetçik, polis, madenciler ve yabancı arama kurtarma ekipleri tarafından canla başla devam ettiriliyor.

Ölü sayısı 9 bin 57 oldu 

Özverili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken depremin bilançosu her geçen dakika ağır bir hal alıyor.

Son verilere göre can kaybı 9 bin 57'ye ulaştı.

Çalışmalar sonucu yaralı kurtarılanların sayısı ise 52 bin 979'a çıktı.

Hasar tespit çalışmalarına göre ise yıkılan bina sayısı 6 bin 444 oldu.

Tam olarak teyit edilemese de 'yıkıldı' ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 302 olarak açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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