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Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu
Admin
Admin
24 Haziran 2024 Pazartesi 12:57

Tokat'ta bir kadın, zincir market çalışanı genç kızın saçlarını eline dolayıp sürükledi, kafasını markette bulunan dondurucu dolaba defalarca vurdu. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Tokat'ta bir kadın, zincir market çalışanı kadını saçından tutup dondurucu dolaba kafasını vurarak darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAFASINI DEFALARCA DOLABA VURDU

Olay, dün kent merkezinde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Sevgi H., bilinmeyen nedenle market çalışanı Buse U.'ya saldırdı. Sevgi H., eline saçlarını doladığı Buse U.'yu sürükleyip, markette bulunan dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu. Sevgi H., diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Sevgi H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI

Öte yandan, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; darbedilen Buse U.'nun çığlık çığlığa kaldığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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