Kabine Toplantısı için geri sayım başladı! İşte masadaki önemli konu başlıkları

Yeni kararların alınacağı Kabine Toplantısı'nda gündem ve konu başlıkları belli oldu. İşte Kabine Toplantısı'nın detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi görüşme için Soçi'ye gitti.

Burada Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdi. Bu nedenle pazartesi günleri gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ertelendi.

Gözler ise görüşme sonrası önemli kararların alınacağı kabinenin yeni tarihine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı tarın Beştepe’de gerçekleştirilecek.

Görüşmede gündemin merak edilen konuları ele alınacak. İç ve dış siyasetteki gelişmeler toplantının gündemini belirleyecek.

Vergisiz telefon müjdesinin ayrıntıları görüşülecek

Bir diğer merak edilen konu ise milyonlarca öğrencinin merakla beklediği vergisiz telefon.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi açıkladığı AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençleri de unutmamış ve bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağı açıklamıştı.

Öğrenciler ise bu uygulamanın ne zaman uygulanacağını ve ayrıntılarını beklerken, son durum kabinede görüşülecek.

Gündem yoğun...

Bir diğer önemli konu başlıkları ise; ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konular.

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi.

Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak.

Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.

Kabinede görüşülen konular ve alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılacak.