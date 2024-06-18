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İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

İzmir Bostanlı sahilinde bir şahıs, yanındaki bankta oturan bir kadına bakarak dakikalarca kendini tatmin etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler kısa sürede infiale neden oldu. Videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı, yetkililere seslenerek sapığın bir an önce yakalanması çağrısında bulundu.

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
Kamusaati
Kamusaati
18 Haziran 2024 Salı 12:54

İzmir'in Bostanlı ilçesi sahil şeridindeki bir parkta kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük infiale neden oldu.

DAKİKALARCA KENDİNİ TATMİN ETTİ

Parktaki banklarda oturan bir şahıs, yanındaki bankta zaman geçiren bir kadına bakarak dakikalarca kendini tatmin etti.

MİDE BULANDIRAN OLAY KAMERADA

Çevredeki vatandaşlar skandal olaya tanık olduktan sonra cep telefonlarını ellerine alarak mide bulandıran olayı saniye saniye görüntüledi.

"BİR AN ÖNCE BU SAPIĞI YAKALAYIN"

Sosyal medya üzerinden videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı, yetkililere seslenerek görüntülerdeki sapığın bir an önce yakalanması çağrısında bulundu.

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