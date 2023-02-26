İyi Partili Koray Aydın'ın 99 depreminde polislere çizme giydirdiği görüntüler

Geçtiğimiz günlerde 99 depremiyle ilgili söylediği sözlerle gündeme gelen Koray Aydın'ın deprem bölgesine gittiğinde polislere çizme giydirdiği anlar tekrar gündem oldu.

Türkiye'de deprem felaketinin acısı hala çok taze.

11 ilimizi etkileyen deprem büyük yıkıma neden oldu.

Bölgeye yardımlar yağarken şehirleri yeniden aya kaldırmak için birlik içinde bir çalışma için Türkiye tek yürek olmuş durumda.

Milyonlar afet bölgesinin yeniden ayağa kalkmasına odaklanmışken, muhalefet partileri deprem üzerine siyaset yapmayı sürdürüyor.

Henüz acılar tazeyken yalan yanlış bilgilerle halkı yanlışa sevk eden siyasiler propaganda derdine düştüler.

Yalan haber de çığır açtılar

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana "Mehmetçik sahada yoktu" diyen muhalefet, şimdi de 1999 Gölcük depremini Kahramanmaraş depremiyle kıyaslayarak ortaya yeni iddialar atıyor.

Algı çalışmaları bir bir sıralanırken arşiv ise gerçeği ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Koray Aydın algı çalışmasında

Bu provakasyona sığınan isimlerden birisi de 1999 depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanı olan İyi Partili Koray Aydın.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk yayınına katılan Koray Aydın akla mantığa sığmayan açıklamalarda bulundu.

99 depreminde yağma olmadığı yalanına sarıldı

Aydın, "1999 depreminde bir tane yağma olayı olmadı, tek bir gazete haberi bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

Ama gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Gazete manşetlerini göstermek istedi

Koray Aydın'ın bu sözleri üzerine sunucu Mehmet Akif Ersoy, o döneme ait gazete manşetlerini göstermek istedi.

O dönemde birçok yağma olayı yaşandığını ifade eden sunucu, Aydın'a "Gazete haberi var, okuyayım mı?" teklifinde bulundu.

"Yok öyle bir şey, sonra bakarız"

Bu teklifini reddeden Aydın, "Yok öyle bir şey, sonra bakarız" dedi.

Arşiv açıldıkça Koray Aydın hakkında daha ilginç görüntülerde ortaya çıkmaya başladı.

Polislere çizme giydirdi

99 depreminde yağma olmadı yalanına sığınan Aydın'ın deprem bölgesine gittiğinde polislere çizme giydirdiği anlar yayınlandı.

O dönem DSP-ANAP-M koalisyon hükümetinde Bayındırlık ve İskan Bakanı olan Koray Aydın'a bu karelerin yayınlanmasıyla birlikte büyük tepki gelmişti.

"Bu saatten sonra hiçbir polis kimseye çizme giydirmeyecek"

Dönemin İçişleri Bakanı ortaya çıkan görüntüye büyük tepki göstererek, "Bu saatten sonra hiçbir polis kimseye çizme giydirmeyecek." diyerek bütün emniyet teşkilatını uyarmıştı.

Koray Aydın'ın sicili kabarık

28 Mayıs 1999 - 5 Eylül 2001 arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan Koray Aydın'ın bakanlık döneminde ise sicili kabarık.

Koray Aydın, bakanlık dönemindeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Yüce Divan'da yargılandı.

99 depreminin arkasına sığınmıştı

O dönem Yüce Divan'da yargılanan 17 Ağustos depreminden sonra büyük işler başardıklarını öne sürerek, "Ülke ülke gezip, şilt alacağım yerde ne yazık ki ülkemde yargılanıyorum. Böyle siyasi anlayışın gözü kör olsun." demişti.

216 yıl hapis cezası istemiyle yargılan Aydın, 2007 Yüce Divan heyetine başkanlık eden Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç'ın açıkladığı kararla beraat etmişti.