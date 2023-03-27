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İyi Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz edecek

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına kapsamlı bir itiraz dilekçesini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na ileteceklerini duyurdu.

İyi Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz edecek
Kamusaati
Kamusaati
27 Mart 2023 Pazartesi 19:36

Seçim süreci öncesinde başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağı tartışmaları yeniden alevlendi.

Bu kapsamda İyi Parti itiraz adımını atıyor.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, düzenlediği basın toplantısında kapsamlı bir itiraz dilekçesi hazırladıklarını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bugün başvuru yapacaklarını belirten Zorlu şöyle konuştu:

"Kapsamlı dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na sunacağız"

"1982 Anayası ilk halindeki düzenlemede 1 kimse 2 kez cumhurbaşkanı seçilemez şeklindedir. Sonra 2007 yılındaki değişiklikle ardından 2017'deki değişiklikle de üzerinde hiçbir oynama yapılmayan, dokunulmayan husus şudur; 'bir kimse 2 defa Cumhurbaşkanı seçilemez.' Yine cumhurbaşkanı seçim kanununda aynı ibare yer almaktadır: 'Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.'

Anayasa yapıcı irade bu maddeyi değiştirmeme yönünde tercih kullanarak bunun aslında tartışmaya açık olmadığını ortaya koymuştur. Ve bu değişiklikler yapılırken geçici bir madde de konulmamıştır.

Dolayısıyla da biz sorumluluğumuzun gereği olarak partimizin genel sekreteri Uğur Poyraz bu konudaki kapsamlı itirazımızı içerek bir dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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