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İTÜ'de yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İTÜ'de yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İTÜ'de yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Admin
Admin
06 Mart 2024 Çarşamba 10:16

istanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa kampüsünde yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangının işçilerin kaldığı konteynerde çıktığı ve olayda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yangın çıktı. Yangın sonrası gökyüzünü devasa dumanlar kaplarken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangının kısa süre içinde kontrol altına alındığı bildirildi.

YANGIN İŞÇİLERİN KONTEYNERİNDE ÇIKTI

İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki yangının işçilerin kaldığı konteynerde çıktığı belirtilirken olayın ısınmak için elektrikli soba yakılmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bölgede yangın sonrası dev kara dumanlar gökyüzüne yükselirken kısa süre içinde kontrol altına alınan olayda bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"06.03.2024 günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

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