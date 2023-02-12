İncesu İlçesindeki Gönüllüler Depremden etkilenen kardeşlerimize 8 tırdan fazla yardım gönderdi

Ülkemizdeki 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle İncesunun Önde Gelen sevilen sayılan insanları, siviltoplum kuruluşları, İncesu Belediyesi ve İlçe kaymakamlığı öncülüğünde 8 yardım TIR’ı ve çok sayıda transit tarzı araçlarla köylerden yardım araçları sıcaklığın eksi derecelere düştüğü gece saatlerine kadar hazırlanarak deprem bölgelerine ulaştırıldı. Küçük bir çocuk, kendisine ait yastığı, bisküvi ve moral dolu bir mektup da gönderdi.

GÖNÜLLÜLER DEVLETİN MİLLETİN YANINDA YARDIM FİTİLİNİ DEPREMİN İLK DAKİKASINDAN ATEŞLEDİLER

Sabah saatlerinden itibaren başlayarak Gece geç saatlere kadar tırların dolması için soğuk havaya rağmen çok etkileyici bir biçimde incesu halkına çağrılar yapmaya devam ederek yardım fitilini ateşleyen Yardım tırlarının dolması için adete çırpınan gönüllüler ellerinden gelenin en iyisini yaparak incesu halkının taktirini topladılar

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde yaşanan iki deprem sonrası bölgede olan mağduriyetin giderilmesi için İncesunun Önde Gelen sevilen sayılan insanları, İncesu Belediyesi, Kaymakamlığı, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ile tek yürek oldu. Bölgeye su, soba başta olmak üzere içerisinde ihtiyaca yönelik 8 yardım Tırı ve çok sayıdaki transit bölgeye sevk edildi. Toplama merkezlerine getirilen yardım malzemelerinden birisi de küçük bir çocuğun kendisine ait olan yastığı, bisküvisi üzerindeki moral dolu mektubu oldu.

AKRABA EKMEK LOKOMOTİF GÖREVİ YAPTI

Akraba ekmek fabrikası ise deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım için adeta bir lokomotif görevi yaparak gece gündüz demeden uyksuuz çalışarak aralıksız ekmek üretimi yaparak bölgeye gönderdiler.

Akraba ekmek fabrikası işletme sahibi Atilla Okay Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Allah devlete millete zeval vermesin "Bu hafta üzücü ve zor geçti" dedi

İncesu İlçe halkımız Önde gelen insanların çağrısıyla depremzede vatandaşlarımızın yanında oldu. İncesu halkı tarihi bir başarıya imza attı ve deprem Bölgesine 8 Tır yardım malzemesi ulaştırdık.

ŞEYHŞABAN MAHALLESİ DEPREMZEDELER İÇİN TEK YÜREK OLDU

İncesu'daki köylerden de çok sayıda küçükbaş ve büyük baş hayvanı depremzedelere bağışlayan vatandaşlarımız etleri deprem bölgelerine gönderildi. Şeyhşaban mahallesi muhtarı açıklamasıda; ŞEYHŞABAN KÖYÜ HALKIMIZ DEPREMZEDELER İCİN 26 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YARDIMINDA BULUNMUŞLARDIR. RABBIM HAYIRLARINI KABUL EYLESİN. KÖY HALKIMIZA SAHSIM ADINA CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM. dedi.

İncesu da vatandaşlarımız depremzedelere yemek yapılması için ahırında bulunan küçükbaş, büyükbaş hayvanlarını Belediye ekiplerine teslim etti kesim hanelerde hazırlanan etler deprem bölgelerine gönderilmek üzere koordinasyon ekiplerine teslim edildi.

Şeyhşaban mahallesi Muhtarı Şerafettin Akduran Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda "ŞEYHŞABAN KÖYÜMÜZÜN ANADOLU KADINLARI DEPREMZEDELER İÇIN BAZLAMA PİŞİRDİLER. KÖY HALKI OLARAK 2000 ADET EKMEĞİ INCESU BELEDİYEMİZİN ARAÇ YARDIMI İLE TÜRK KIZILAY MERKEZİMİZE TESLİM ETTİK. YARDIMSEVER KÖY HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM." dedi. Bizde Kamusaati ekibi olarak kendilerini Yürekten kutluyoruz.

İNCESU ORGANİZEDEN DEPREMZEDELERE SOBA

Yoğun kar yağışı altında yardım çağrıları yapan ve çok sayıdaki tırların dolmasında emeği geçen tüm incesu halkına canı gönülden teşekkürler.