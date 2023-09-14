Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cam kenarındaki çıplak pozu olay oldu: Yenge ne yapıyorsun!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, cam kenarında verdiği çığlak pozla gündem yarattı. Büyük ilgi gören fotoğrafa sarı-kırmızılı taraftarlar "Yenge ne yapıyorsun!" yorumunda bulundu.
En az Mauro Icardi kadar popüler olan eşi Wanda Nara son pozuyla büyük ses getirdi. Cam kenarında soyunan Nara için yüzlerce yorum yapıldı.
TARAFTARLARDAN YORUM YAĞDI
Wanda Nara'nın gündem yaratan pozuna Galatasaray taraftarları, "Yenge ne yapıyorsun!" şeklinde yorumlarda bulundu. Fotoğraf kısa süre içinde gündem olurken, Wanda Nara sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.
Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle: