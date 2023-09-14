Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cam kenarındaki çıplak pozu olay oldu: Yenge ne yapıyorsun!

Kyk yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından diğer detaylar öğrenciler tarafından merak ediliyor ve KYK yurtlarında yemek ücretli mi? Sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KYK yurtlarında yemek ücretli mi? KYK yurtlarında yemek bedava mı, paralı mı?