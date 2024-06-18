Her şey dahil otelde bırakılan yemek masası tepki çekti

Her şey dahil konseptli bir otelde çeşit çeşit alınıp neredeyse çoğunun yenmediği bir yemek masası görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla vatandaşlar tatil beldelerine akın etti.

Ege ve Akdeniz kıyılarında tatil yapmak isteyen bir kısım tatilcinin tercihi de her şey dahil oteller oldu.

İşte o tercihlerden birinden sosyal medyaya yansıyan bir kare dikkat çekti.

Yiyeceğinden fazlasını alıp öylece bıraktı

Bir sosyal medya kullanıcısı, yiyeceğinden fazlasını alıp masada bırakan tatilcileri çektiği bıraktığı manzarayı paylaştı.

Fotoğrafın çekildiği masada alınan yemeklerin neredeyse büyük çoğunluğunun yenmemiş olması kameraya yansıdı.

Yemek israfı tepki çekti

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından her şey dahil otellerdeki yemek israfı bir kez daha tartışılmaya başlandı.

İşte her şey dahil otellerdeki yemek israfını en net gösteren o kare...

'Her şey dahil sistem ve açık büfe yemek israfını tetikliyor'

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı Gıda İsrafı Endeks Raporuna göre 2019 yılında yaklaşık 931 milyon ton gıda kayıp ve israf oldu.

Gıda israfının % 61’i hane halkı düzeyinde gerçekleşirken, % 26’sı gıda hizmetlerinde ve % 13’ü ise perakende aşamasında yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı 'Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzun'nda Türkiye'de ise her şey dahil sistem ile açık büfe uygulamasının özellikle konaklama işletmelerinde yemek israfını tetikleyebileceği belirtiliyor.

Bu noktada misafirlerin tüm gün otelde tüketmelerinin, ürün ve hizmetler için peşin ödeme yapmasının etkili olduğu söyleniyor.

Ayrıca konukların tüketim ve yeme davranışlarındaki ve beklentilerindeki farklılıklar da belirleyiciler arasında olabiliceği düşünülüyor.

Turuncu Bayrak uygulaması

Son olarak ise Türkiye'de gıda israfını önlemeyi amaçlayan, geri dönüşüm odaklı, çevre ve doğa dostu işletmelere 'Turuncu Bayrak' veriliyor.

Gıdanın üretiminden işlenmesine, depolanmasından satışına ve tüketimine kadar her türlü hizmeti içeren turuncu bayrak, gıda israfının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacını güdüyor.

Şu ana kadar ise 85 işletmenin Turuncu Bayrak aldığı biliniyor.