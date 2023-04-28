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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday çıkarmayan HDP yönetiminin, kimi destekleme kararı alacağı merak konusu olmuştu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını belirterek "Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik
Kamusaati
Kamusaati
28 Nisan 2023 Cuma 11:06

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında giren HDP, destekleyeceği cumhurbaşkanı adayı ismine dair bir açıklama yapmamıştı.

BAYRAM SONRASINI İŞARET ETMİŞLERDİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz" demişti.

"KILIÇDAROĞLU İLE HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR"

Gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Gazeteci İsmail Saymaz'a seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Sancar, "Biz bu seçimi Türkiye tarihinin en kritik seçimi görüyoruz. İki stratejik hedefimiz var. Birinci hedef, tek adam rejimine son vermek. İkinci hedef, demokratik dönüşüm konusunda en etkili güç haline gelmek. Tek adam rejimine son vermenin yolu cumhurbaşkanlığı seçiminden geçiyor. Bir tarafta rejimi kalıcı hale getirmek isteyen Cumhur İttifakı'nın adayı var; Erdoğan. Diğer yanda, rejimi değiştirme sözü veren Kılıçdaroğlu var. Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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