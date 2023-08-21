Hawaii'de 114 kişinin öldüğü yangındaki mucize evin sırrı ne? Sahibi sessizliğini bozdu

Hawaii'yi küle çeviren yangında sadece bir ev, sahiplerinin aldığı çeşitli önlemler sayesinde hasar almadı. Söz konusu yapı "mucize ev" olarak adlandırılırken; ev sahipleri 4 milyon dolarlık evlerinin çatısını aylar önce dayanıklı bir metal çatıyla değiştirdiklerini ve evin etrafındaki yeşil alanı azalttıklarını açıkladı.

Hawaii'de yıkıcı yangınların ardından Lahaina kasabasının enkazı arasında ayakta kalan tek ev, olağanüstü bir şekilde alevlerden korunmayı başardı. Bunun sırrını açıklayan ev sahipleri Millikin çifti, son zamanlarda asfalt çatıyı dayanıklı bir metal çatıyla değiştirdiklerini ve evin etrafındaki yeşil alanı azaltarak termit riskini azalttıklarını söyledi.

114 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hawaii'yi esir alan yangının neden olduğu felakette şu ana kadar 114 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının artmasından endişe edilirken, deniz kenarındaki bir evin hiç hasar almadan küle dönen bölgede sapasağlam durması dikkat çekti. Ev gündem olurken, konutun sahibi olan çift, "Evin yüzde yüz ahşap olduğunu, yani onu yanmaz hale getirmediğimizi belirtmeliyim" dedi. Ancak çift, son zamanlarda asfalt çatıyı dayanıklı bir metal çatıyla değiştirdi ve evin etrafındaki yeşil alanı azaltarak termit riskini azalttı.

ÇATIYA DİKKAT ÇEKTİ

63 yaşındaki Atwater Millikin, yapılan bu değişikliklerin aslında yangına karşı önlem amacıyla yapılmadığını belirtti, ancak sonunda evlerini yıkımdan kurtardığını söyledi. Yangın sırasında rüzgarla savrulan ve ateşe kapılan altı ila on iki inç uzunluğundaki ahşap parçalarının olduğunu anlattı. Ev yangınlarında en büyük faktörün çatılar olduğunu vurgulayan Millikin, "Çünkü kıvılcımların düşebileceği en geniş yüzey alanı onlar" dedi.

3 YIL ÖNCE SATIN ALMIŞLAR

Yangın başladığında, çift Massachusetts'teki ailelerini ziyaret ediyordu. Yaklaşık 10 yıldır Maui'de yaşayan Atwater Millikin ve kocası evlerini üç yıl önce satın almış. Bu olayın ardından evleri, birçok kişi tarafından "mucize ev" olarak adlandırıldı.