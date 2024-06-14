0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
165
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Gündüz proğramları Tarih olacakmı? Bakan Yerlikaya noktayı Koydu

Gündüz proğramları Tarih olacakmı? Bakan Yerlikaya noktayı Koydu

Gündüz proğramları Tarih olacakmı? Bakan Yerlikaya noktayı Koydu
Admin
Admin
14 Haziran 2024 Cuma 13:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cinayet, aldatma, şiddet ve dolandırıcılık gibi hassas konuların ele alındığı gündüz kuşağı programlarına tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi" dedi.

Türkiye'de gündüz kuşağı olarak yer alan ve çoğu zaman da sosyal medyada gündem olan bazı televizyon programları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da radarına girdi.

YERLİKAYA GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Son 1 yılın bilançosunu açıklayan Yerlikaya gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü'de yer alan habere göre Bakan Ali Yerlikaya'dan gündüz kuşağı programlarına tepki geldi. O tarz yayınlardan hoşlanmadığını belirten Yerlikaya ayrıca bunun basın-yayın özgürlüğüyle de bir alakası olmadığını söyledi.

"BU YAYINLARDA ETİK DEĞERLERDEN SAPMALAR VAR"

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Yerlikaya şu açıklamaları yaptı; "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var.

"ADALETİN TECELLİ ETMESİ ADALET BAKANLIĞI'NIN İŞİ"

Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV'lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması.

Kavaklı Hoca Vefaat Etti Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
Kavaklı Hoca Vefaat Etti Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
0
AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
0
Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.