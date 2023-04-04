Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatları...

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'de yaşanan yükselişle 1.250 liraya kadar yükselerek tarihi rekorunu kırdı.

Çeyrek altın 2.078 lira, Cumhuriyet altını da 8.286 liradan satılıyor.



Ons altın ABD'de açıklanan verilerin ardından yüzde 1'in üzerinde yükselerek 2 bin doları aştı.

Analistler, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle varlık fiyatlarının yön bulmakta zorlandığını söyledi.



Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın merkez bankalarının enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu belirten analistler, buna karşın petrol fiyatlarındaki yükselişin, merkez bankalarını "şahin" kalmaya zorlayarak altının ons fiyatının baskılanmasına neden olabileceğini kaydetti.



Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz arttıracağının öngörüldüğünü aktararak, son gelişmelerin ardından bu adımın Banka'nın son faiz artışı olacağının tahmin edildiğini söyledi.



Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

ÇEYREK ALTIN Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.