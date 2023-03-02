Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 3 Mart Cuma 2023

EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi ise emekli olmak isteyenler sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. SGK da merak edenler için adım adım emeklilik başvuru sürecini paylaştı.