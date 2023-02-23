Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 24 Şubat Cuma 2023

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 556 oldu. Yaralıların hastanelerde tedavisi devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıkılan bina sayısını açıkladı. Kurum, "4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina incelendi. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı." dedi.