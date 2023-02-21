Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 22 Şubat Çarşamba 2023

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer alan Hatay bir kez daha şiddetli bir şekilde sarsıldı. AFAD, Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyururken, bölgede bazı binaların yıkıldığı belirtildi. Beşik gibi sallanmaya devam eden 6.4'ün ardından Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.