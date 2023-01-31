Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 1 Şubat Çarşamba 2023

Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz yıl içerisinde rekor seviyeleri görmüştü. Benzinin litre fiyatı bir yılda yüzde 44 zamlanırken, motorin fiyatları ise yüzde 73 oranında artış görüldü. Fiyat artışlarına rağmen 2022 yılı içeresinde benzin ve motorin kullanımı oldukça yükseldi. Benzin satışları yüzde 11,08 ve motorin ise yüzde 0,12 artış yaşadı.