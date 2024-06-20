Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcı için yeni bir öneri gündeme getirdi. Öneriye göre, yurt dışı çıkış harcı 3 bin TL olacak ve bu tutar her yıl otomatik olarak artırılacak. Bu yöntemin devlete 6 aylık gelir etkisinin 12,5 milyar TL olacağı hesaplanıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli "2024 yılı kanun çalışmaları sunumu" metninde yeni vergi paketine dair dikkat çeken öneri ve tahminler yer aldı. Yakın zamanda TBMM'ye göndermesi beklenen yeni vergi paketine dair sunumda, mevcut durumda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının, 3 bin TL'ye yükseltilmesi önerildi.

Sunumda "Önerilen düzenleme" ara başlığı altında "Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç tutarının 3.000 TL olarak belirlenmesi, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasının sağlanması ve Cumhurbaşkanına verilen yetkinin buna göre düzenlemesi önerilmektedir" denildi.

6 AYLIK GELİR ETKİSİ 12,5 MİLYAR TL"

Önerinin "Etki analizi" bölümünde ise 2023 yılında 8 milyon 743 bin 760 kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yapmış olduğu hatırlatılarak "2024 yılında da aynı sayıda kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yapacağı varsayımı ile 6 aylık gelir etkisinin 12,5 milyar TL olacağı hesaplanmaktadır" denildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDA RAKAM HENÜZ NETLEŞMEDİ

Çıkış harcının 150 TL'den 1500 TL'ye yükseltileceği konuşulurken Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, çıkış harcına zam hazırlığının doğru olduğunu ancak rakamın henüz netleşmediğini ifade etti.

50 LİRADAN 150 LİRAYA YÜKSELTİLMİŞTİ

Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.

2023'TE 1 MİLYAR LİRAYI AŞKIN TAHSİLAT YAPILDI

Yurtdışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir sağlandı. Yurtdışı çıkış harçlarının 15 TL'lik bölümü TOKİ'ye aktarılıyor.