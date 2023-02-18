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Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yaptılar: İHA tespit etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkaz altından hırsızlık yapan şüpheliler, Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edildi. İki şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yaptılar: İHA tespit etti
Kamusaati
Kamusaati
18 Şubat 2023 Cumartesi 23:38

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin yaralarının sarılması için mücadele devam ediyor.

Deprem bölgelerinin enkazlarında hırsızlar da eksik olmuyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hırsızlara ve yağmacılara göz açtırmayan emniyet ekiplerinin denetimleri sürüyor.

İHA iki şüpheliyi tespit etti

Emniyetin bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, iki kişinin enkazda şüpheli şekilde arama yaptığı tespit edildi.

Enkazın üzerinde gezen şüphelilerin, topladıkları bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koydukları belirlendi.

Yakalandılar

İHA ile izlenen şüpheliler, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine yerdeki ekiplerce yakalandı.

Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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