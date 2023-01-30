Galatasaray'dan Fenerbahçe tepkisi: Kural hatası var, tekrar edilmeli

Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı, Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında tekrarlanan penaltı ile ilgili konuştu. Kırmızı, maçta kural hatası olduğunu ve karşılaşmanın tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında açıklamalarda bulundu.

Kırmızı, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında sarı-lacivertlilerin tekrarlanan penaltısıyla ilgili konuştu.

"Kuralsızlara inat kuralları da biz koyacağız. Kamuoyu bugünleri unutmayacak. Ya kuralları bilmiyorlar ya da Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için kuralları uygulamıyorlar. Fenerbahçe zaten yarışta kalacaksa kalır. Kuralsızlık artık kural haline geldi. Maçta kural hatası var. Kural hatasında maç tekrar edilir."

"Sivas maçını tekrar etseler biz tekrar oynarız"

Ahmet Çakar'ın "Kural hatası var" demesini de örnek gösteren Galatasaraylı yönetici, sözlerine şöyle devam etti:

"Ahmet Çakar Hoca'm zaten yazmış, bizim söyleyecek çok bir şeyimiz yok. Sivas maçını tekrar etseler biz tekrar oynarız. Derdimiz maçın sonucu değil. Fenerbahçe bir daha oynasa bir daha yenebilir de. Derdimiz sadece kuralların uygulanması."

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Hakemler ne diyor?

Bülent Yıldırım:

"Kural hatası değil. Yorum hatası. Yanlış karar"

Bünyamin Gezer:

"Fenerbahçe'nin tekrar edilen penaltısı her iki takımdan da ceza alanına giren oyuncular olduğu için doğru karar. Fenerbahçe'nin penaltısı kaleci ihlalinden dolayı tekrar edildiyse, ben burada kalecinin Valencia'yı etkilemediğini düşünüyorum. Bu sebeple yanlış. VAR burada 'Bu bir yorum konusu. Gel ve izle.' diye hakemi çağırmalıydı. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası yok. Çok net. Bu bir yorum hatası olur. Bence etkilemedi. Ancak bir başkası da kalecinin çıkışı Valencia'yı etkiledi diyebilir. Dolayısıyla bir yorumdur."

Ahmet Çakar: