Fatih Erbakan'ın ittifak kararı muhaliflerin yüzünü güldürdü

Cumhur İttifakı'nda yer alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeyi reddeden Fatih Erbakan, muhaliflerin küçük kahramanı haline geldi.

Türk siyaseti, tarihinin en önemli dönemlerinden birinin içinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarına son verebilmek için hiçbir şekilde ortak noktası olmayan partiler bir araya geldi.

CHP, HDP, İyi Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçimlerde ortak hareket edecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na katılım için üst düzey yönetimle görüşmeler gerçekleştirse de anlaşma sağlanamadı.

Anlaşma sağlanamamasının perde arkasında Yeniden Refah Partisi'nin talepleri olduğu basında yer aldı.

20 milletvekili talebi

İddialara göre; yüzde 1 seviyelerinde oy oranı olduğu görülen Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den 20 milletvekili istedi. AK Parti ise bu talebe sıcak bakmadı.

Parti yönetimi, Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı istemesini önerdi ancak Erbakan bu öneri karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Partiden gizli görüşme mi yapıldı

Fatih Erbakan, kararını açıklamadan 1 gece önce ismini vermediği kişiyle görüşme yaptı ve bir karar vardı.

Bu ismin kim olduğu ise açıklanmadı.

Konuyla ilgili Nagehan Alçı'ya konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, "Sayın Başkanı aradım, toplantıda dediler, ulaşamadım. Kiminle toplantıda olduğunu da öğrenemedim ama o toplantıdan sonra iş değişti zannediyorum" dedi.

Muhalefet karardan memnun

Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmaması muhalefet cephesinde de büyük bir sevince neden oldu.

Özellikle sosyal medyada organize olan gruplar, Fatih Erbakan'ın adaylığını açıklamasını sevinçle karşıladı.

Başvurusunda kriz çıktı

Öte yandan Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuran Fatih Erbakan'ın belgelerinde eksiklik olduğu anlaşıldı.

YSK, belgelerin tamamlanması için Fatih Erbakan'a 17.00'ye kadar süre verdi.

AK Parti'den ilk yorum

Yeniden Refah Partisi'nin aldığı kararla ilgili AK Parti'den ilk yorum akşam saatlerinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti.

Ömer Çelik, konuyla ilgili şunları söylemişti: