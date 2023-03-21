Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
2
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0

Fatih Erbakan'ın ittifak kararı muhaliflerin yüzünü güldürdü

Cumhur İttifakı'nda yer alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeyi reddeden Fatih Erbakan, muhaliflerin küçük kahramanı haline geldi.

Fatih Erbakan'ın ittifak kararı muhaliflerin yüzünü güldürdü
Kamusaati
Kamusaati
21 Mart 2023 Salı 14:36

Türk siyaseti, tarihinin en önemli dönemlerinden birinin içinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarına son verebilmek için hiçbir şekilde ortak noktası olmayan partiler bir araya geldi.

CHP, HDP, İyi Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçimlerde ortak hareket edecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na katılım için üst düzey yönetimle görüşmeler gerçekleştirse de anlaşma sağlanamadı.

Anlaşma sağlanamamasının perde arkasında Yeniden Refah Partisi'nin talepleri olduğu basında yer aldı.

20 milletvekili talebi

İddialara göre; yüzde 1 seviyelerinde oy oranı olduğu görülen Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den 20 milletvekili istedi. AK Parti ise bu talebe sıcak bakmadı.

Parti yönetimi, Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı istemesini önerdi ancak Erbakan bu öneri karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Partiden gizli görüşme mi yapıldı

Fatih Erbakan, kararını açıklamadan 1 gece önce ismini vermediği kişiyle görüşme yaptı ve bir karar vardı.

Bu ismin kim olduğu ise açıklanmadı.

Konuyla ilgili Nagehan Alçı'ya konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, "Sayın Başkanı aradım, toplantıda dediler, ulaşamadım. Kiminle toplantıda olduğunu da öğrenemedim ama o toplantıdan sonra iş değişti zannediyorum" dedi.

Muhalefet karardan memnun

Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmaması muhalefet cephesinde de büyük bir sevince neden oldu.

Özellikle sosyal medyada organize olan gruplar, Fatih Erbakan'ın adaylığını açıklamasını sevinçle karşıladı.

Başvurusunda kriz çıktı

Öte yandan Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuran Fatih Erbakan'ın belgelerinde eksiklik olduğu anlaşıldı.

YSK, belgelerin tamamlanması için Fatih Erbakan'a 17.00'ye kadar süre verdi.

AK Parti'den ilk yorum

Yeniden Refah Partisi'nin aldığı kararla ilgili AK Parti'den ilk yorum akşam saatlerinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti.

Ömer Çelik, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Bunlar özel görüşmeler olduğu için bizde kalsın. İki tarafta belli centilmenlik çerçevesinde konuşuyor. Bunlar olabilir. Biz bunlara rağmen bütün siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımızın oylarına talibiz


Kaynak: Kamu Saati Özel
Suudi mevduatı, Türkiye'nin döviz rezervlerini artırdı
Suudi mevduatı, Türkiye'nin döviz rezervlerini artırdı
0
Sülün Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Ne Yer? Bayağı Sülün Özellikleri Hakkında Bilgi
Sülün Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Ne Yer? Bayağı Sülün Özellikleri Hakkında Bilgi
0
800 yıl önce yazılmış! Depremi 1 saat öncesinden hissedebiliyorlar İŞTE O KUŞ
800 yıl önce yazılmış! Depremi 1 saat öncesinden hissedebiliyorlar İŞTE O KUŞ
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.