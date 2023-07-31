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Esenyurt'ta geniş çapta denetim! 16 silah ele geçirildi, aranan 86 kişi yakalandı

Esenyurt'ta geniş çapta denetim! 16 silah ele geçirildi, aranan 86 kişi yakalandı

Esenyurt'ta geniş çapta denetim! 16 silah ele geçirildi, aranan 86 kişi yakalandı
Admin
Admin
31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:58

Esenyurt tekel bayisinde işlenen cinayet ve artan asayiş olayları sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş ve huzur denetimi yapıldı. Denetimler sırasında 16 silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, aranması olan 86 kişi de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta son olarak tekel bayisinde işlenen cinayet ve artan asayiş olayları sebebiyle ilçe genelinde dün gece saatlerinde 2 bin 112 polisin katıldığı asayiş ve huzur denetimi yaptı. Denetimde 16 silah ve 213 gram uyuşturucu ele geçirildi. Aranan 86 kişi de yakalandı.

DRON VE HELİKOPTER DE EŞLİK ETTİ

Denetimlere 6 dron ve polis helikopteri de havadan destek verdi. Durdurulan araçlar ve yayalar tek tek aranırken, vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetim kapsamında, 28 bin 890 şüpheli sorgulanırken, kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi olmak üzere toplam 86 aranan şüpheli ile 54 yoklama kaçağı yakalandı.

ARAÇ VE İŞLETMELER DE DENETLENDİ

Öte yandan 4 bin 035 araç sorgulanırken, 354 araca trafik yönünden 472 bin 835 lira cezai işlem uygulanarak 10 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan 18 işletmeye ise idari işlem yapıldı. Ayrıca yapılan aramalarda, 16 silah ile bir miktar fişek, 213,47 gram uyuşturucu madde ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

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