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Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası Cübbeli'den çok konuşulacak "Bakanlık" iddiası

Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası Cübbeli'den çok konuşulacak "Bakanlık" iddiası

Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası Cübbeli'den çok konuşulacak "Bakanlık" iddiası
Admin
Admin
12 Haziran 2024 Çarşamba 10:44

Kamuyounda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesi sonrası çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. CHP lideri Özel'in siyaset tarzını olumlu bulan Cübbeli, "CHP'ye bakanlık da verilebilir, konuşuluyor" dedi.

Yerel seçimlerin ardından "Siyasette yumuşama" rüzgarları eserken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel 2'nci kez buluştu. Bu görüşmenin yankıları devam ederken kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"CHP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

Siyasette kavgaların azalmasını olumlu bulduğunu belirten Cübbeli, "Özel'in yaptığı siyaset olumlu. CHP'ye bakanlık da verilebilir, konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN ÖNÜ KAPANIR"

Açıklamasının devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındada değerlendirmelerde bulunan Cübbeli, "Bir mesele daha var. İmamoğlu'nun önünü kapatır. Devlet birimleri İmamoğlu'nun gelmemesini önemsiyor. Özgür Özel'in güçlenmesi, bu seçimlerde belediyelerin CHP lehine sonuçlanması Özel'in de yeri sağlamlaştı, Erdoğan ile görüşmesi vs. derken İmamoğlu'nun da etkisi söner. Hani kulelerde paralar sayılmıştı. Dosyanın akıbeti ne olacak? Soruşturma başlatılmıştı. Devletin İmamoğlu özelinde tedirgin olduğu konular var" şeklinde konuştu.

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