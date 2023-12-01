Erdoğan'dan dikkat çeken karar! Selman Öğüt, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye yeni rektör atarken, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne getirilen isim dikkat çekti. Sosyal medya hesabından "Kemalizm virüstür. Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir" paylaşımı yapan Prof. Dr. Selman Öğüt, atama kararı öncesinde dün attığı tweet'te de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde çekilen bir fotoğrafını "Bay Kemal" ifadesiyle paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 4 üniversiteye yeni rektör atandı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne getirilen isimse dikkatlerden kaçmadı. 2 yıl önce sosyal medya hesabından "Kemalizm virüstür. Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir" paylaşımında bulunan Prof. Dr. Selman Öğüt, atama kararı öncesi dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisinde çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Bay Kemal..." ifadesini kullanmıştı.

ERDOĞAN 4 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı. Erdoğan imzasıyla, 4 bakanlığa başmüfettişlik, Hazine ve Maliye Bakanlığına vergi başmüfettişi ataması yapıldı. Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.

ESENYURT ÜNİVERSİTESİ'NE SELMAN ÖĞÜT ATANDI

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selman Öğüt, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı. Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Zeki Ertem ise görevden alındı.

"KEMALİZM VİRÜSTÜR" İFADESİNİ KULLANMIŞTI

Rektör atamalarında en dikkat çeken isimse İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Selman Öğüt oldu. 2 yıl önce sosyal medya hesabından "Kemalizm bir virüstür, devlet ise vücuttur. Virüs vücuda zarar verebilir, ama virüs virüstür, vücuda hükmedemez. Vücuda kalp ve beyin hükmeder. Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir" paylaşımı yapan Prof. Dr. Öğüt katıldığı bir programda bu sözlerinin sorulması üzerine başlayan gerginliğin ardından programı terk etmişti

"BAY KEMAL YENİ OFİSİNDE KABULLERE BAŞLAMIŞ"

Prof. Dr. Selman Öğüt, atama kararı öncesinde dün de sosyal medya hesabından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde çekilen bir fotoğrafı paylaşıp "Bay Kemal yeni ofisinde kabullere başlamış. İlk giden ise altılı masada oturmasına rağmen hâlâ adı bilinmeyen parti lideri ve arkadaşları. Tabana dayanan siyaset yerine çıkar lobilerine bağlı siyaset yaparsanız sizi iki gün içinde unuturlar. Aslında hiç var olmazsınız ama size varmışsınız gibi davranırlar" notunu düşmüştü.