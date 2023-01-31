Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğalgazda indirim müjdesi

İndirim müjdesinin detaylarını açıklayan Bakan Dönmez, "Şubat başında yüzde 16'lık indirim olacak" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz indirimi ile ilgili yeni açıklamada bulundu.

İndirim oranı verdi

CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e indirim hakkında bilgi veren Dönmez, şu ifadeleri kullandı;

2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Gerileme olunca yansıtıyoruz. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu an bir miktar daha indirimli almış olacaklar. Şubat başı itibarıyla doğalgazda yüzde 16, elektrikte bunu yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir. Elektrik borsasındaki serbest fiyatları izleyeceğiz.

Mart ayını işaret etmişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı: