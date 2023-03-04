En son yapılan Seçim Anketi 2023 Mart

Türkiye adım adım seçim tarihine yaklaşırken son anket sonuçları da gündeme geliyor. Cumhur İttifakı ve 6'lı masanın çekişmeli seçtiği adayın yarışacağı 2023 seçimlerine ilişkin düzenlenen anketlerle seçmenin nabzı tutuldu. Bu noktada "Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde?" soruları yanıt arıyor. İşte 2023 Son seçim anketi sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı, hangi parti önde? İşte detaylar.

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

2023 genel seçimleri için geri sayım sürerken "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltilen seçmenin tercihi her geçen gün Cumhur İttifakı lehine artış gösterirken dağılan 6'lı masada ise işler karıştı.