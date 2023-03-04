Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
1
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0

En son yapılan Seçim Anketi 2023 Mart

En son yapılan Seçim Anketi 2023 Mart
Kamusaati
Kamusaati
04 Mart 2023 Cumartesi 20:52

Türkiye adım adım seçim tarihine yaklaşırken son anket sonuçları da gündeme geliyor. Cumhur İttifakı ve 6'lı masanın çekişmeli seçtiği adayın yarışacağı 2023 seçimlerine ilişkin düzenlenen anketlerle seçmenin nabzı tutuldu. Bu noktada "Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde?" soruları yanıt arıyor. İşte 2023 Son seçim anketi sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı, hangi parti önde? İşte detaylar.

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

2023 genel seçimleri için geri sayım sürerken "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltilen seçmenin tercihi her geçen gün Cumhur İttifakı lehine artış gösterirken dağılan 6'lı masada ise işler karıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 968'e yükseldi
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 968'e yükseldi
0
Sismik izolatör takmak zorunlu mu? Binalara izolatör takmak mecburi mi?
Sismik izolatör takmak zorunlu mu? Binalara izolatör takmak mecburi mi?
0
Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 5 Mart Pazar 2023
Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 5 Mart Pazar 2023
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.