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Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2 Nisan ile 5 Nisan arasında hesaplarına yatırılacak

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2 Nisan ile 5 Nisan arasında hesaplarına yatırılacak

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2 Nisan ile 5 Nisan arasında hesaplarına yatırılacak
Admin
Admin
25 Mart 2024 Pazartesi 11:47

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarihi verdi.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Bakan Işıkhan "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" açıklamasını yaptı.

AYLIKLARINI 17 VE 18'İNDE ALANLARA 2 NİSAN'DA ÖDEME YAPILACAK

4 (a) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanlardan ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan'da, 19, 20, 21, 22'si olanlara 3 Nisan'da, 23, 24, 25, 26'sı olanlara ise 4 Nisan tarihinde ödeme yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü; 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

YÜZDE 50 ARTIŞLA 3 BİN LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin lira olacağını açıklamıştı. Haberi Giresun'daki miting sırasında duyuran Erdoğan, "Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizde emekli maaşı alan, vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır" demişti.

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