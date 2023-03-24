Emekli Bayram ikramiyesi 2 bin lira

AK Parti Grup Başkanvekilli Mustafa Elitaş, bin 100 TL olan bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.
Emekliler için yeni düzenlemeler yapılıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.
AK Parti Grup Başkanvekilli Mustafa Elitaş, sunulan torba teklifinin bir hafta içerisinde Meclis'ten geçmesinin plandığını açıkladı.
Emekli ikramiyesi 2 bin TL oldu
AK Parti Grup Başkanvekilli Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğinin ardından bir yeni düzenlemeyi daha duyurdu.
Bu kapsamda bin 100 lira olan bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.
15 milyon emekli faydalanacak
İkramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek.
Yaklaşık 15 milyon emekli ikramiyeden faydalanmış olacak.