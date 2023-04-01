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Elazığ'da aile katliamı! Öğretmenlik yapan şahıs, 5 aile üyesini öldürüp intihar etti

Elazığ'da doğal gaz kaçağı ihbarı sonrası bir eve giren polis ekipleri, 6 kişiyi kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Aktif olarak görev yapan bir öğretmenin; babası, annesi, kız kardeşi ve iki engelli kardeşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Elazığ'da aile katliamı! Öğretmenlik yapan şahıs, 5 aile üyesini öldürüp intihar etti
Kamusaati
Kamusaati
01 Nisan 2023 Cumartesi 00:17

Elazığ'ın merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana gelen olayda ğretmen Hüseyin F., henüz bilinmeyen bir nedenle eve girip ailesi ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hüseyin F., yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Hüseyin F., babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

Doğal gaz kaçağı ihbarı yapılmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. İhbarın yapıldığı eve giren ekipler, içeride 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi.

İçeri giren sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin, Zeynep, Remziye, Cuma Ali, Yusuf ve Mesut F.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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