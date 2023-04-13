Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yerine getirmediği vaatler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3,5 yılda 35 yılda yapılan borçtan daha fazla borçlandığı saptandı. Buna göre İBB'nin 1984'ten 2019'a kadar 28 milyar TL olan borcu, 2019'dan 2022 sonuna kadar 82 milyar TL'ye çıktı.