Ek ders ücretleri neden geç yatar? 2022

Milyonlarca öğretmeni ilgilendiren ek ders ücretleri neden geç yatar? Ek ders ücretlerinin geç yatmasının sebepleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

Milyonlarca öğretmen her ayın 1'inden itibaren bir önceki ayın ek ders ücretlerini almaya başlar. Ek ders ücreti her öğretmenin haftalık 15 saat ders dışında girdiği derslerin, sosyal kulüp çalışmalarının ve sınıf rehberlik faaliyetlerinin ücretidir.



Ek ders ücretleri her ayın 1'inden itibaren yatar. Ek ders ücretlerinin ödenmesi genelde her ayın ilk 5 günü içerisinde öğretmenin ilgili banka hesabına yatırılır. Ancak bu ek ders ödeme süreleri bazen neredeyse ayın 15'ine kadar uzar. Peki ek ders ücretleri neden geç ödenir?



Ek ders ücretlerinin neden geç ödendiğini sorgulamadan evvel ek ders ücretlerinin nasıl yapıldığını bilmek gerekiyor.



Öğretmenin 1 ay boyunca girdiği dersler okul mutemeti tarafından hesaplanır. Bu hesaplamada öğretmenin kaç saat ek derse girdiği, sınıf rehberliği, sosyal kulüp çalışmaları baz alınarak öğretmenin o ay hak ettiği ek ders ücreti hesap cetveli şeklinde hesaplanır.



Tüm öğretmenlerin hesaplanan ek ders ücretleri önce okul müdürü tarafından onaylanır ardından da bağlı bulunan ilçenin İlçe Mal Müdürlüğüne götürülür. Mal müdürlüğü ek ders ücretlerini teker teker inceler ve onaylar. Onayın ardından okul görevlisi bu dökümü bankaya verir ve aynı gün veya ertesi gün banka bu ücretlerin ödemesini öğretmenin hesabına yapar.



Peki tüm bu işleyiş içerisinde aksama nerden kaynaklanır?



1. Öğretmenin çalıştığı okulun muhasebe işlerine bakan mutemeti eğer ek ders ücretlerini geç hesaplamışsa haliyle sarkma olacak bu sebeple ek ders ücretleri öğretmenlere geç ödenecektir. Aksaklıkların ilki buradan kaynaklanır.

2. Mal müdürlüğüne giden evraklar mal müdürlüğünün onayından geç çıkar. Her ilçenin mal müdürlüğünün uygulaması farklı olabiliyor. Örneğin bazı mal müdürlükleri okul bazında ek dersleri onaylarken bazı mal müdürlükleri de ilçedeki tüm okulların evrakları gelmeden okulları onaylamıyor. Burada da sarkmalar yaşanabiliyor.



3. Ek ders ücretlerinin ödenmesi konusunda bir diğer aksaklık yaratan aracı da bankadır. Bankalar kendilerine ödenen ek ders ücretini öğretmenin hesabına 1 veya 2 gün sonra yatırarak o aradaki ücreti çalıştırıp oradan kâr etmeyi sağlarlar. Bu sebeple ek ders ücretleri de gecikebilir.



Öğretmen maaşlarında her şey KBS denilen bir sistem tarafınadn otomatik hesaplandığı için öğretmen maaşları otomatik olarak belirleniyor ve ayın 15'inde gece 01.00 civarında öğretmenin hesabına yatırılıyor. Ancak ek ders ücretleri bu şekilde işlemediği için aksamalara neden oluyor.



Öğretmenlerin ek ders ücretleri girişleri KBS sistemi girişi (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden her ayın 25'inde açılıyor. Okul muhasebesine bakan kişinin geç girmesi aksaklıkların yaşanmasına sebep oluyor.



Ek ders ücretleri sadece 12. ayın sonunda yeni yılın ocak ayına sarkmadan yatar. Bir önceki yılın hesapları kapanması için.