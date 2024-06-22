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Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede geçtiğimiz perşembe gecesi çıkan anız yangınında can kaybı sayısı arttı. Yaralanan 2 kişinin daha vefat etmesiyle yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
Kamusaati
Kamusaati
22 Haziran 2024 Cumartesi 17:49

Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e çıktı.

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde meydana gelen yangından acı haberler gelmeye devam ediyor. Yangınlarda 12 olan can kaybı sayısı 14'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde perşembe günü saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü. 14 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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