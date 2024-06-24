Diyarbakır'daki yangında can kayıpları artarken DEM'li vekiller LGBT derdine düştü

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında can kaybı sayısı artarken DEM Partili vekiller LGBT derdine düştü. İstanbul'daki Haliç Metro Köprüsü'ne çıkan DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, köprü korkuluklarına transları temsil eden paçavra astı. Skandal eylemin ardından harekete geçen polis ekipleri, DEM Partili vekillerin köprüye astığı paçavrayı indirdi.

Diyarbakır ile Mardin arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken DEM Partili vekiller skandal bir eyleme imza attı.

Dem Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, İstanbul'daki Haliç Metro Köprüsü'ne çıkıp köprü korkuluklarına transları temsil eden paçavra astı.

POLİS, PAÇAVRAYI İNDİRDİ

İnfiale yol açan eylem sonrası ise polis ekipleri harekete geçti. Köprüye gelen polisler, DEM Partili milletvekillerinin köprüye astığı paçavrayı kısa sürede indirdi.

TAKSİM YÜRÜYÜŞE KAPATILDI

Öte yandan LGBT taraftarlarının sözde Onur Yürüyüşü'ne karşı İstanbul Valiliği Taksim meydanını kapattı. Taksim'e giden metrolar ikinci bir emre kadar durduruldu.

DİYARBAKIR VE MARDİN'DEKİ ANIZ YANGINLARI

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü. 15 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.