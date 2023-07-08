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Dinamo Kiev'den Rusya'da kamp yapan Fenerbahçe'ye çok sert sözler

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin Rusya'da kamp yapacak olması nedeniyle uzun bir açıklama yayımladı.

Dinamo Kiev'den Rusya'da kamp yapan Fenerbahçe'ye çok sert sözler
Kamusaati
Kamusaati
08 Temmuz 2023 Cumartesi 20:43

Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin dostluk turnuvasında oynamak için Rusya'ya gitmesiyle ilgili sert bir açıklama yaptı.

İşte Ukrayna ekibinin tepki çeken o duyurusu:

İstanbul'daki maçta taraftarlar, Avrupa'nın baş sadistinin adını haykırdığında kulüp olarak sustunuz.

Bunun neden olduğu şimdi çok açık.

"Para kazanmak için vicdansız ve şerefsiz oldunuz"

Gazprom'un kanlı parası, sizin için her şeyi gölgede bıraktı; sizi, şerefsiz ve vicdansız bıraktı. Rus füzeleri her gün Ukraynalıları öldürüyor, tüm uygar dünya saldırganlığa ve katliamlara karşı birleşti.

UEFA ve FIFA, Rus kulüplerini uluslararası turnuvalara katılmaktan alıkoyuyor ve siz para kazanmak ve saldırganla birlikte oynamak için tura çıkıyorsunuz.

"Utanma, vicdan ve onur yok"

Hiçbir şey bu adımı haklı çıkaramaz. Bu utanç verici davranışınızın, ahlaksız ve insani vasıflardan yoksun bu katile gidişinizin bedelini hiçbir para ödeyemez.

Tüm dünyaya söylemekten korkmuyoruz: Katillere Ukrayna topraklarında kanlı hasadı sürdürmeleri için yardım ediyorsunuz. Onlarla birlikte oynuyorsunuz ve 21. yüzyılın ana kötülüğünü meşrulaştırıyorsunuz.

Fenerbahçe Spor Kulübü - Onur yok, utanma yok, vicdan yok! Yazıklar olsun size!


Kaynak: Kamu Saati Özel
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