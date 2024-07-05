Devlet Bahçeli: Hollanda maçına çıkmayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezayı eleştirerek "Merih evladımızın ve bütün milli futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullanarak Hollanda maçına çıkılmaması kararının alınmasını önerdi.

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan son 16 turu Avusturya maçında Merih Demiral'ın bozkurt işaretine UEFA, iki maç men cezası verdi.

Bu cezaya tepkiler çığ gibi büyürken, bir açıklama da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Bahçeli, UEFA'nın kararını eleştirirken Milli futbolcumuz Merih Demiral'a destek açıklamasında bulundu.

"Skandal bir karar"

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

UEFA’nın, Türkiye-Avusturya futbol müsabakasında attığı golden sonra Bozkurt işaretini haklı gurur ve sevinç içinde paylaşan Milli Futbolcumuz Merih Demiral’la ilgili aldığı iki maç men cezası, üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır.



Aynı zamanda ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA’ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir.



Bozkurt simgesi Türklüğün varoluşsal onuru, geçmişle geleceği buluşturan ortak değeridir. Nitekim bu değere hazımsızlık gösterilmesi Türk milletine beslenen iflah olmaz husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğinin iğrenç bir tezahürüdür.



UEFA, bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzeri kararlarda oldukça geniş görüşlü ve hoşgörülü yaklaşmasına rağmen sırayı bir Türk futbolcu aldığında nefretini gizleyememiştir.



Dünya futboluna kara bir leke sürülmüş, 2024 Avrupa Şampiyonası’na gölge düşmüştür.



Ancak çılgın Türkler her engeli aşacak azim ve inançtadır. A Milli Futbol Takımımızın arkasında 85 milyon Türk vatandaşı dua, destek ve tezahüratıyla ayaktadır.

"Hollanda maçına çıkmayın"