Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 672'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. İçişleri Bakanı Soylu, felaketin 12. gününde toplam can kaybının 39 bin 672'ye yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 108 bin 68 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 12. güne girildi. Asrın felaketi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem Elazığ'da da hasara neden oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Depremde yaşanan can kayıplarına ilişkin son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 39 bin 672'ye yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 108 bin 68 olarak açıklandı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Depremin ilk saatlerinden itibaren buradayız birçok arkadaşımızla beraber. Bu ağır deprem sürecindeki yaralı sarabilmek için hep birlikte burada bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Antakya'dayız şu anda. Biraz önce Osmaniye'deydik. Her bir bölgedeki çalışmaların koordinasyonu, genel değerlendirme yapıp anlık koordinasyonu gerçekleştirmek için tüm arkadaşlarımızla değerlendirme içerisindeyiz.

"ARAMA KURTARMA YAPILAN BİNA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE"

Depremin ilk meselesi arama kurtarmadır. Şunu bir rakam olarak söyleyebilirim. Sadece arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerindedir. 82 bina da ağır hasar kodu konulmuştur. 10 ilde yaptığımız hasar tespitlerinde hemen hemen yarı orandayız. 82 bina hem yıkılmış hem ağır hasar olmuş hem de acil yıkılacak koduyla kodlanmıştır. Tabii bununla birlikte aynı zamanda şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik.

"ALLAH BÖYLE BİR FELAKETİ KİMSEYE YAŞATMASIN"

4.22 ya da 23'te sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine depremle karşı karşıya kaldığımızı tam çözülmelerin oluşmadığını ifade ettik. 5.05'te AFAD merkezindeydik. İlk yaptığımız uluslararası 4. seviyeye çıkmaktı. Türkiye'de 5.45'te bu illere destek olacak tüm illere çağrıya çıkıldı. Araç gereç, gönüllü çağrısına çıkıldı. Birçok bakanımızla hangi illere gideceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edip, adım atılması sağlandı. Kahramanmaraş havalimanına inmek istedik inemedik. Gaziantep Havalimanı'na zorlayarak inebildik. 8.15'te bir iki kere inelim diye zorladık. Gaziantep'te hepimiz kendi alanlarımıza devam ettik. 9.15'te Gaziantep'te gördüğüm ilk manzarada dedim ki, Allah böyle felaketi kimseye yaşatmasın.

"İLK ARAMA KURTARMA EKİBİ 9.30'DA ORADAYDI"

İlk arama kurtarma ekibi 9.30'da oradaydı. Yol ortadan bölünmüştü. Temas bir saatten sonra kesildi. Soğuk var. Orada o saatten itibaren mücadele başladı. Depremin merkezi Pazarcık'ın Eğirli Köyü'ne gitmeye çalıştık. İkinci depremle karşılaştık. Önümüzde bir araba takla attı. Şehre dönüp süreçleri takip etmeye çalıştık. Yıllardan beri Türkiye Deprem hazırlıklarını sürdürüyor. 3-4 yıldır 106 üzerinde arama kurtarma ekibi yaptık. Aslında hazırlığımız İstanbul depremiydi. 2019'da yaptığımız hazırlıklardan biri Risk Azaltma Planı'na Kahramanmaraş'ta başladık. Planları bütün illere yönelik bitirdik. 2023 yılını afet tatbikat yılı ilan ettik. Mersin Akkuyu Nükleer Santral, dahil olmak üzere, hastaneler dahil olmak üzere 97 bin deprem tatbikatı yaptık. 620 bin afet gönüllüsü oluşturduk. Son 3 yılda hangi tecrübeyi yaşamışsak o sonucu sisteme aktarmaya çalıştık.

"5.30'DA ÇAĞRIYA ÇIKTIK"

Birimlere arama-kurtarma kapasitesi koyduk. Bunları yaparken önümüze koyduk, Türkiye afet bölgesidir. Bir kapasite anında harekete geçirildi. Jandarmasından polisine kadar, DSİ ve karayollarına kadar yetmedi, uluslararası sisteme kadar. Biz saat 5.30'da çağrıya çıktık, karşılık aldık 3-5 dakika içinde çağrıya çıktılar. Türkiye bu konuda depremi haber alır almaz, AFAD Merkezi'nde bu sistemi harekete geçirmiştir. AFAD'ın yaptığı kimin nereye gideceğini yönetmekti, hepsini yönlendirdi. Nasıl biz kendimizi deprem bölgesine atmak istiyorsak, arama kurtarma ekipleri de öyle. Doğal olarak tüm araçların 20 bin üzerinde arama kurtarma yapıldı."

577 BİN 689 BİNA İNCELENDİ

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem faciasının yaşandığı illerdeki hasar tespit çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Hasar tespit çalışmalarının 7 bin 100 uzmanla 10 şehirde yürütüldüğünü ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi: "Malatya'mızda da ekiplerimiz; hasar tespit çalışmalarımıza hızla devam ediyor. Şu ana kadar, karadan ve havadan, şehirlerimizin dijital ikizleri üzerinden yaptığımız tespitlerimize göre, tüm illerimizde 577 bin 689 bina, yani 2 milyon 665 bin 317 bağımsız bölüm inceledik. Bunlardan 56 bin 80 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 297 bin 122 bağımsız bölüme denk geliyor. Malatya'mızda da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 194 bin 885 bağımsız bölümden oluşan 39 bin 311 bina tespit ettik. 48 bin 622 bağımsız bölümden oluşan 10 bin 233 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik."

TOKİ KONUTLARI

TOKİ'yle 81 şehirde 1 milyon 180 bin konut yaptıklarını belirten Kurum, "Konutlarımızın hepsi sapa sağlam ayaktadır. İki depremi hasarsız bir şekilde muhakkak hasarlar kısmı çizikler, sıva çatlakları var. Ama hasarsız birçok binamız var. Ama 1 milyon 180 bin konut dimdik sapasağlam ayaktadır. 20 yılda 3.3 milyon konutun dönüşümü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılmıştır. Bugüne kadar 24 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış bulunuyoruz. Bu konutlar nasıl bu depremde sağlam durduysa 10 ilimizde de eşzamanlı Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz" dedi.

11 ŞEHİRDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremin yaşandığı 11 şehir, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Olağanüstü Hal kararı alındı. 11 şehirde OHAL durumu 3 ay sürecek.

OHAL İLE 11 İLDE NELER DEĞİŞECEK?

Afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir olacak yapıların tabi olacağı teknik şartlar hazırlanacak ve bir yönetmelikle tespit edilebilecekler.

Her türlü taşıt ve iş makinası ücreti sonradan ödenmek şartıyla kullanılabilecek.

Vali ve kaymakamlar hiçbir kayda tabi olmaksızın acil satın alma ve kiralama yapabilecek.

Devlete ait taşınmazlar yetmezse tüzel kişilere ait bina ve araziler geçici süreyle kullanılabilecek.

Afet bölgelerinde ordu, jandarma, vali ve kaymakamlar tarafından istenilenler yerine getirilecek.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde haber ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak.

Hastanelere sevk için hava ve deniz araçlarına el konulabilecek.

Hasara uğrayan yerlerin imarı, başka yerlere nakli zorunluluğu hallerinde de kamulaştırma, konut yardımı da bu kapsamda olacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." dedi. Mahmut Özer, "Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimizin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKANI

Öte yandan Bakan Özer, deprem nedeniyle Olağanüstü Hal ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin istemeleri halinde, ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebilmelerine karar verdiklerini belirtti.

363 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca depremler sonrasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca deprem bölgesinden yaklaşık 363 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, depremlerden etkilenen 315 bin 862 kişi hava yolu, 45 bin 593 kişi demir yolu, bin 334 kişi de deniz yolu vasıtasıyla tahliye edildi.