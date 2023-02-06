Deprem sonrası Hatay ile Reyhanlı arasındaki yolda meydana gelen göçükler

7.4 şiddetindeki depremin ardından yolun yarıldığı ve seyir halindeki araçların, göçüğün içine devrildiği görüldü.

Türkiye, 10 ilde etkili olan depreme kilitlendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4'lük deprem, gece saat 04.17'de yaşandı.

Büyük korkuya neden olan afetin ardından devletin tüm imkanları deprem bölgelerine seferber edildi.

Bilanço açıklandı

Arama-kurtarma çalışmaları soğuk hava şartlarında hız kesmeden devam ederken, milyonlar gelecek güzel haberleri bekliyor.

Son aktarımlara göre, toplam 286 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı, bin 710 bina yıkıldı.

Hatay enkaz altında

Afetten en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu.

Büyük yıkım ve göçüklerin yaşandığı kent, adeta savaş alanına döndü.

Yol yarıldı, araçlar içine girdi

Bir görüntü de Hatay ve Reyhanlı arasındaki yoldan geldi.

Depremin ardından yolun yarıldığı ve seyir halindeki araçların, göçüğün içine devrildiği görüldü.

İşte tahribatın oluştuğu yol...