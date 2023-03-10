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Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaştan tepki

Malatya'da depremzede ziyaretinde beklemediği bir tepki ile karşılaşan muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir depremzede, "CHP'nin geçmişini sizler gibi hepimiz de biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor" diye seslendi.

Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaştan tepki
Kamusaati
Kamusaati
10 Mart 2023 Cuma 22:04

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması resmiyete bağlandı.

Muhalefetin üzerinde mutabakat sağladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi oldu.

Büyük bir kaosun ardından adaylığı açıklanan Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına deprem bölgesine giderek başladı.

Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na protesto

Bugün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması ilan edilen ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Malatya'ya giden Kılıçdaroğlu bölgede incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü.

Sanayici ve iş adamları ile de görüşen Kılıçdaroğlu burada beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu bir ziyaretinin ardından aracına binerken protesto edildi.

"CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? Erbakan'ın kemikleri sızlıyor!"

Kılıçdaroğlu'na kalabalık içinden seslenen bir vatandaş şöyle konuştu:

"Sayın başkanım CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? Bu kadar giden CHP'den canlarımız ne zaman yerine gelecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi hepimiz de biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Bari bunu duyun. Bunu söyleyin. Başka bir şey istemiyorum. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor."

Kılıçdaroğlu bu sözleri duymazdan gelerek aracına binip olay yerinden uzaklaştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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