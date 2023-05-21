Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta: Bizim kazandığımız yerde kimse kaybetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta halka hitap etti. Erdoğan, "Bizim kazandığımız her yerde herkes kazanır, kimse kaybetmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu deprem bölgesindeki illeri ziyaret ederek geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk ziyaretini depremde ağır yara alan illerden Adıyaman'a gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın Adıyaman'dan sonraki durağı Kahramanmaraş oldu.

70 bin kişi katıldı

Coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge en az 70 bin kişinin katıldığını açıkladı.

"Bizim kazandığımız her yerde herkes kazanır, kimse kaybetmez"

Hatay Defne Hastanesi'nin kısa sürede faaliyete geçebilecek duruma geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Hatay Defne’de hastane ihtiyacı vardı. Oradaki oy oranımızın ne olduğuna bakmadan, yeni bir hastaneyi oraya kazandırdık. Yarın açılışını yapacağız. İnşallah en kısa sürede de hasta kabulünü de başlayacağız. Bizim kazandığımız her yerde herkes kazanır, kimse kaybetmez.

"Kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Afetin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde yıkım alanının genişliği sebebiyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da hamdolsun kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk.



Dünya tarihinin en büyük arama kurtarma, yardım ve yeniden inşa operasyonlarından birini yürüttük. Bugüne kadar deprem bölgesinde görev alan personel sayımız 650 bini buldu. Yurt dışından ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen 35 bin arama kurtarma personeli haftalarca çalışarak en son enkaz altındaki umudu yaşama mücadelesi verdiler.

"Deprem bölgesinin dört bir yanında kalıcı konutların siluetleri yükselmeye başladı"

Kendi şehirlerinde kalan yaklaşık 3 milyon kardeşimize kurduğumuz 905 bini aşkın çadırda ve 112 bini aşkın konteynırda barınma imkanı sağladık. Kira ve taşınma yardımlarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklara destek olduk. Yıkılan binaların enkazlarını kaldırdık, hasarlı binaları yeniden inşa kapsamına aldık. Zemin etüdü biten yerlerde hemen temelleri attık. Bayramda inşası tamamlanan ilk köy evlerinin teslimini bile yaptık. Şu an deprem bölgesinin dört bir yanında kalıcı konutların siluetleri yükselmeye başladı.

"Köy evlerinin de teslimlerini etap etap yapacağız"

Bugün Kahramanmaraş’ta 70 bin katılım var. Önümüzdeki ekim-kasım aylarıyla birlikte kalıcı konutları hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı pazartesi günü Elbistan-Malatya yolunun ihalesini gerçekleştiriyor. Bu arada tabii köy evlerinin de teslimlerini etap etap yapacağız. AFAD’ın hak sahipliği başvuruları bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

"Erdoğan kardeşiniz yola devam ederse adalet ne gerektiriyorsa o olur"

14 Mayıs’ta Kahramanmaraş olarak şahsıma verdiğiniz yüzde 72’yi bulan destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Aday ve parti ayrımı yapmaksızın, yaşadıkları acı kayıplara rağmen milli iradenin gücüne sahip çıkarak sandığa gidenlere teşekkür ediyorum. Meclis'te Cumhur İttifakı olarak hamdolsun 322'yle çoğunluğu elde ettik.



Terör örgütlerine ve yandaşlarına kucaklarını sonuna kadar açanlar depremzede kardeşlerimizin tercihlerine tahammül edemediler. Erdoğan kardeşiniz yola devam ederse adalet ne gerektiriyorsa o olur.

"Kimsenin kökenine, siyasi tercihine bakmayız"