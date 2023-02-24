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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 bakanlıkta kritik atamalar ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 bakanlıkta kritik atamalar ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 bakanlıkta kritik atamalar ve görevden alma kararı
Kamusaati
Kamusaati
24 Şubat 2023 Cuma 10:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Engin Demir, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Şemseddin Yalçın, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Bülent Erdem, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına ise Hamza Gökhan Eryılmaz atandı.

İŞ MÜFETTİŞLİKLERİNE 3 ATAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Burak Kaygısız, Musa Gezer ve Kurtuluş Öner'in atamaları yapıldı.

İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu görevinden alınırken, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Sezayi Köse, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Toru, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına ise Selma Tosun atandı.

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