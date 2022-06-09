Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Aba altından sopa gösteriyorlarsa yanında oluruz

İncesu'da Kuvvetli Yağış sele neden oldu Aman Dikkat !!! İncesulular evden dışarı çıkmayın !!!, Kayseri'de ve İncesu İlçesinde bu akşam çok şiddetli yağış biligisini veren meteroloji genel müdürlüğünden yapılan açıklamada çok kuvvetli şekilde yaşanması öngörülen yağışın etkisini artırarak devam etmesi ve sonucunda sel felaketi oluşmaması için çalışmalar yapılıyor..