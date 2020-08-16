0
0
0
0
0
0
0
0

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın skandal sözlerine isim vermeden Twitter hesabından cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a cevap
16 Ağustos 2020 Pazar 01:31

ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti açıkça desteklediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamaları gerektiğini ifade etti. Muhalefetle doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamaları gerektiğini açıkça ifade etti.

Sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden Joe Biden'ın sözlerine , 'Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istedeğine, hangi istikamiti gösterğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine, vaktimizin zayi edilmesine, dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz.' diyerek cevap verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber