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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Demirtaş'a selam gönderen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Demirtaş'a selam gönderen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Demirtaş'a selam gönderen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
Admin
Admin
10 Kasım 2023 Cuma 11:32

Özbekistan dönüşü açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam gönderen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert çıktı. Erdoğan, "Şimdi bunlar hala Demirtaş'a selam gönderirsem ben güçlenirim havasındalar. Yahu güçlenemezsin. Sen de kaybedeceksin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, önemli konularda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın gündeminde Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesi ve yeni Genel Başkan Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'a selam göndermesi de vardı.

"AL BİRİNİ VUR ÖBÜRÜNE"

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık seçimini kaybetmesine de değinen Erdoğan, "Biz ne dedik? Bay Bay Kemal dedik. Dediğimiz oldu mu? Oldu. Bunu ilk söylediğimiz zaman yapsaydı bu kadar olumsuz olmayacaktı. Ama o zaman durum çok farklıydı. Bunların birbirinden farkı yok. Bunu zaten söyledim. Ne dedim? Al birini vur öbürüne." dedi.

"SEN DE KAYBEDECEKSİN"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Biri Demirtaş'a selam gönderiyor. Biri Kavala'ya selam gönderiyor. Aynı şekilde diğeri de onlara selam veriyor. Şimdi bunlar hala Demirtaş'a selam gönderirsem ben güçlenirim havasındalar. Kavala'ya selam gönderirsem güçlenirim diye düşünüyorlar. Yahu güçlenemezsin. Sen de kaybedeceksin. Öbürü de kaybedecek. Eğer bu parti Atatürk'ün partisiyse Atatürk'ün partisinde milli olmayan, yerli olmayan kimse barınamaz ve barınamayacaktır. Şimdi 31 Mart bunun kantarı olacak ve bu kantarda İstanbul, Ankara başta olmak üzere inşallah Cumhur İttifakı gereğini yapacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi başına kimi getirirse getirsin değişmez, değişemez."

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