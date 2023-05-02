Bakan Dönmez'in ilk sinyali vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol müjdesini açıkladı. Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuyuya şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiğini belirterek, "Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Geniş bir kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar bölgesinde bulunan petrole ilişkin beklenen müjdeyi verdi.

"GABAR'DA GÜNLÜK 100 BİN ÜRETİM KAPASİTELİ PETROL BULDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler sizi o petrol kuyularına gömeceğiz." dedi.

"PETROL REZERVİ ÇOK YÜKSEK KALİTEYE SAHİP"

Petrol rezervlerinin işlenmeye başladığını belirten Erdoğan, "Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Petrol günlük tüketimimizin 10'da birini karşılıyor. Bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz kaynağı tefecilerde aramıyoruz. Ülkemizin kendi topraklarında, zenginliklerimizde arıyoruz. Tek derdimiz yaptığımız keşiflerin ülkemizin enerji bağımsızlığına katkısını en üst düzeye çıkarmak. Keşfettiğimiz her enerji kaynağı ile ne kadar iftihar etsek yeridir.

"ŞEHİT AYBÜKE YALÇIN'IN ADINI VERDİK"

Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız. Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. 2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz.

"BİZE KURULMADIK TUZAK BIRAKILMIYORMUŞ"

Bu vesile ile bölücü alçaklar tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâdediyorum. Eskiden beri hep düşünürdük ya, ülkemiz sınırlarının hemen karşısında petrol fışkırırken bizim topraklarımızda niye çıkmıyor diye. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmaması, terör örgütüyle uluslararası petrol şirketleriyle elimiz ayağımız bağlanıyormuş. Meğer üzerinde oturduğumuz petrol sahalarından yararlanmamak için bize oynanmamış oyun, kurulmadık tuzak bırakılmıyormuş.

"İHA, SİHA'LARIMIZI NEDEN HEDEF ALDIKLARINI İYİ ANLIYORUZ"

Birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyor muyuz? Emperyalist güçlerin, PKK'ya ve Suriye'deki uzantılarına onca para ve silahları niçin aktardığını çok daha iyi kavrıyoruz. Niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA, SİHA ve bunları üreten şirketlerimizi hedef aldığını çok daha iyi anlıyoruz. Bunların tamamı Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlerin hamlesinden ibarettir. Karşımızdaki artık 7'li mi, 9'lu mu, 11'li mi olduğu iyice karışan adayın kimlerle iş tuttuğuna bakalım.

"BİZ MAKAM DERDİNDE DEĞİLİZ"

Şunu unutmayalım, nerede nasıl öleceğimiz belli değil. Biz ne makam derdindeyiz, ne siyasi ikbal ne de koltuk peşindeyiz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Tek bir gayemiz vardır, o da sizlerin hayır duasını almaktır.