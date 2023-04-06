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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarının parasını getireceğim

Uzun uğraşlar sonucu Cumhurbaşkanı adayı olmayı başaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vaatlerini hangi kaynakla yerine getireceğinin sorulmasının üzerine uyuşturucu ticaretini temize çekecek açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarının parasını getireceğim
Kamusaati
Kamusaati
06 Nisan 2023 Perşembe 11:53

Türkiye'nin gündeminde, tarihinin en önemli seçimleri var.

Son düzlüğe girilirken, Cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmaları için vitesi artırdı.

Adaylar, vatandaşlarla bir araya gelirken televizyon ekranlarında da demeçler veriyor.

Bu kapsamda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan 'Millet Buluşmaları' kapsamında turlarına devam ederken bir yandan da haber programlarına konuk oluyor.

Son olarak Habertürk canlı yayınına katılarak Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan CHP Lideri, vaatlerde bulundu.

Bu sırada, HDP ile görüşerek Kandil'in desteğini alan Kılıçdaroğlu, terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini temize çekecek bir açıklama yaptı.

"300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye"

CHP Lideri şöyle konuştu:

Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF’ye git yalvar yakar değil.

"Uyuşturucu baronlarının parası"

Sunucunun, “Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?” sorusuna ise “Evet. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para.” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken büyük tepki çekti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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