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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı
Admin
Admin
26 Mart 2024 Salı 11:22

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada Cübbeli'nin Bursa'daki programlarının iptal edildiği, kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.

KALP RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI ANJİYO OPERASYONU OLACAK

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor" denildi.

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