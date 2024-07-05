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Çin menşeli oto ithalatında vergi düzenlemesi: Yatırım yapan muaf olacak

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, yatırım teşvikle yapılan Çin menşeli oto ithalatı ek mali yükümlülükten muaf olacak. İşte detaylar.

Çin menşeli oto ithalatında vergi düzenlemesi: Yatırım yapan muaf olacak
Kamusaati
Kamusaati
05 Temmuz 2024 Cuma 19:13

7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirilecek.

Ek gümrük vergisi; yüzde 40 ek vergi ile 7 bin dolar/adet seçeneklerinden yüksek olanı seçilerek uygulanacak.

Uygulanan yüzde 40 ilave gümrük vergisi, tüm yakıt türlerindeki araçlar için geçerli olacak. Yüzde 40'lık vergi, daha önce sadece elektrikli otomobillere uygulanıyordu.

Yatırım yapana ek vergi yok

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, yatırım teşvikle yapılan Çin menşeli oto ithalatı, ek mali yükümlülükten muaf olacak.

Düzenlemeye eklenen yeni maddeyle, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.

Amerika ve AB de Çinlilere ek vergi getirmişti

Avrupa Birliği, bugünden itibaren Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi uygulayacak.

Açıklamada, BYD'nin yüzde 17,4, Geely'nin yüzde 19,9, SAIC'in yüzde 37,6, soruşturmada iş birliği yapan Çin'deki diğer elektrikli otomobil üreticilerinin ortalama yüzde 20,8, işbirliği yapmayan diğer şirketlerin ise yüzde 37,6 oranında vergiye tabi olacağı kaydedildi.

ABD, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ardından, Kanada da Çin menşeli elektrikli araçlara ek vergi uygulamak için çalışmalar yapıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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